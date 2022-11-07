Радник Байдена мав «конфіденційні розмови» з оточенням Путіна – WSJ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван мав «конфіденційні розмови» з помічником російського президента із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це увечері 6 листопада повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських чиновників.

За інформацією газети, метою переговорів із російськими офіційними особами було знизити ризик ескалації в Україні та тримати канали комунікації відкритими, але не обговорювати умови закінчення війни.

Минулого тижня Салліван приїздив до Києва та зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським. Також, за словами співрозмовників видання, Вашингтон застерігав Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення.

Речниця Ради національної безпеки США Едріен Вотсон не підтвердила і не спростувала інформацію The Wall Street Journal.

Джерела видання також підтверджують інформацію The Washington Post, що США просили президента України Володимира Зеленського публічно висловити готовність до пошуків миру. США не наполягають, щоб Україна справді вела такі переговори з Москвою, розповіли співрозмовники видання в Білому домі. Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета. Ідеться про країни Африки та Латинської Америки, які найгостріше потерпають від енергетичної та продовольчої кризи після початку війни.

Переговори Росії та України були зупинені в травні.

На початку жовтня Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після анексії Москвою окупованих українських регіонів.

Путін раніше заявляв, що Росія готова до переговорів, але за умов визнання Києвом цієї нової анексії.