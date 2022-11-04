Путін назвав Маріуполь «давнім російським містом»

Президент Росії Володимир Путін 4 листопада назвав окупований Маріуполь «давнім російським містом» і вигадав історичні події, яких насправді не було.

«Маріуполь — відоме дуже, давнє, можна сказати, російське місто. Петро Перший там заснував, як відомо, свою першу військову флотилію, перші перемоги здобував, потім і Суворов там здійснив свої степові походи, а Катерина Друга облаштовувала ці землі. Це дуже цікаве місце. Звичайно, там є над чим працювати», — сказав Путін під час церемонії внесення квітів до пам’ятника Мініну і Пожарському в Москві – з нагоди Дня народної єдності, який відзначається сьогодні в Росії.

Давнє козацьке поселення в гирлі Кальміусу було засноване ще в XVI столітті. Повітове місто Павловськ було закладене в 1778 році, тобто в роки правління Катерини Другої, цей рік вважається датою заснування Маріуполя, відповідно, цар Петро Перший жодного стосунку до цієї території не мав.