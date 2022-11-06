Українське суспільство має самостійно вирішувати, коли починати переговори з РФ – Штайнмаєр

Українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з РФ, повідомив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише Spiegel.

«Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і чи вважає їх багатообіцяючими», – зазначив президент Німеччини.

За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні в війні проти РФ.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».

6 листопада видання The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією.