У Києві відповіли Лаврову на «готовність до переговорів» із Заходом щодо України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 30 жовтня відреагував на заяву очільника російського МЗС Серія Лаврова про готовність керівництва РФ, зокрема Володимира Путіна, до переговорів із Заходом щодо України.

«Сергій Лавров: Росія готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України. Єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік. Той, хто дійсно прагне переговорів, не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів», – йдеться у фейсбук-повідомленні.

Заява Лаврова про готовність до переговорів, додав Ніколенко, – чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії.

«Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна – на полі бою», зауважив він.

Про готовність керівництва РФ, зокрема Володимира Путіна, до переговорів із Заходом щодо України Сергій Лавров заявив цього дня дещо раніше. Його слова поширили російські ЗМІ.

«Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що, крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств і по інших каналах того, що вони публічно в пропагандистському запалі кажуть, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки», – заявив Лавров.

Очільник російського МЗС, тим часом, додав, що Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ «з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні».

За його словами, Путін неодноразово говорив про те, що РФ ніколи не відмовлялася і не відмовляється від переговорів, а відмовляється нібито «Україна за прямою вказівкою західних спонсорів».

Лавров також сказав, що «чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися».

Президент Росії Володимир Путін, продовжуючи заперечувати український суверенітет під час виступу у дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня, фактично засвідчив, що серйозні переговори із РФ є неможливими, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 27 жовтня.

Напередодні президент РФ Володимир Путін виступив на засіданні дискусійного клубу «Валдай», де заявив, що Захід бачить скрізь «підступи Кремля» і повторив раніше відомі наративи Кремля про «допомогу Донбасу», Україну і Росію «як єдиний народ» і державу Україна як «штучну державу». В ОПУ заявили, що висловлювання Путіна були сформульовані «за Фрейдом».

На початку цього місяця президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що нещодавні заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».

Раніше Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.