Видання Times назвало ймовірних ініціаторів війни Росії проти України

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков були найбільшими прихильниками збройного вторгнення в Україну, фактично переконавши президента Володимира Путіна розпочати операцію. Про це пише британське видання The Times. Воно публікує уривки з книги журналіста Оуена Меттьюза, що готується до друку, написаної, як стверджує автор, у тому числі на основі бесід з російськими діячами, знайомими з історією підготовки вторгнення.



Як стверджує автор, Патрушев, Бортников та інші діячі російських силових відомств були переконані в необхідності «превентивного» удару по Україні, стверджуючи, що він необхідний для порятунку Росії від стратегічної загрози, що нібито зростає з боку Заходу. Як стверджується, директор Росгвардії Віктор Золотов у розмові з головним редактором закритої радіостанції «Эхо Москвы» Олексієм Венедиктовим стверджував, що «України не існує», вона лише є територією, через яку проходить «кордон між Америкою та Росією».



Серед тих, хто безпосередньо готував вторгнення, окрім Патрушева, Бортнікова та самого Путіна, названо і міністра оборони Сергія Шойгу. Однак він, як стверджується, грав роль не ідеолога, а виконавця, який іноді виявляв сумніви. Найважливішою постаттю в оточені Путіна названий Патрушев. Видання вказує на важливу роль ізоляції російського президента після початку пандемії COVID-19 – коло людей, з якими радився Путін, суттєво скоротилося, і люди, які вірять у необхідність встановлення контролю над Україною з метою боротьби із Заходом, стали в ньому більшістю. Одним із них, як стверджується, був бізнесмен Юрій Ковальчук.

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Принципове рішення про війну було ухвалено, як стверджується, до кінця літа 2021 року. Перед главою МЗС Сергієм Лавровим, однак, було поставлене завдання спробувати домогтися від Заходу великих поступок, щоб уникнути війни. Сам Лавров, за даними журналіста, хотів досягти саме мирного результату протистояння і був переконаний, що Путін теж цього хоче. Вимоги Росії про так звані гарантії безпеки, сформульовані МЗС у грудні 2021 року, не були прийнятними для Заходу. При цьому, як зазначає The Times, західні дипломати, у тому числі британські, неправильно інтерпретували ці вимоги – вони вважали, що Росія хоче вести переговори і переконати Захід у необхідності піти на якісь поступки в рамках компромісу, тоді як мова насправді йшла про ультиматум.



Як стверджує The Times, більшість представників російської еліти, навіть членів Ради безпеки, не знали про рішення Путіна розпочати війну аж до 21 лютого. Як стверджується, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков після початку війни у приватній розмові зазначив, що більшості членів Ради безпеки (серед них був, наприклад, і Лавров) сказали про майбутній наступ на Київ лише після засідання цього органу, на якому обговорювалося визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

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На самому засіданні Радбезу 21 лютого –Times знову посилається на Пєскова – його учасникам сказали, що його транслюватимуть у прямому ефірі. Насправді його показували в записі.



Звернення Путіна про початок так званої спецоперації було записано, як стверджується, 23 лютого. Наступного дня рано-вранці почалося широкомасштабне вторгнення в Україну.



Представники російської влади поки що не коментували матеріал Times.