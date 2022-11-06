WP: США просять Київ публічно показати готовність до переговорів із Росією

Адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США.

Ці пропозиції не направлені на те, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, пише видання. Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета.

Йдеться не лише про європейські держави, а й про країни Африки та Латинської Америки, які найгостріше зіткнулися з енергетичною та продовольчою кризою після початку повномасштабної війни.

Водночас американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег про те, що президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, зазначає The Washington Post.

Українська сторона на прохання газети про коментарі не відповіла.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».