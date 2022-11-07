Ніхто Україну до невигідного переговорного процесу не примушує – Подоляк 

Україну ніхто не примушує до «невигідного переговорного процесу». Про це у ефірі Радіо Свобода зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Примусити Україну до переговорів, яких не існує, неможливо, тому що Росія не пропонує ніяких переговорів і ніколи не пропонувала. Росія спочатку офіційно на переговорних майданчиках пропонувала ультиматуми і сьогодні теж наполягає на ультиматумі… Ми сьогодні володіємо оперативною ініціативою, відтісняємо зі своєї території російську армію, і на цьому фоні примушувати нас до переговорного процесу (а насправді – до визнання ультиматуму Росії) – це нонсенс. І ніколи ніхто цього робити не буде», – наголосив радник голови ОП.

За словами Подоляка, переговори між Росією та Україною будуть можливі лише в одному випадку.

«Україна готова до переговорного процесу, якщо Росія забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів РФ, Росія перестає атакувати зі своєї території територію України. Після цього, коли ми будемо розуміти, що Росії немає на нашій території, ми сідаємо говорити з російським урядом про наслідки війни і про післявоєнні відносини між Україною та РФ», – наголосив Подоляк.

6 листопада видання The Washington Post з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що адміністрація США просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Ці пропозиції не направлені на те, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, пише видання. Мета полягає в тому, щоб забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки, зазначає газета.

Українська сторона на прохання газети про коментарі не відповіла.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

На початку жовтня Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради, наголосив, що заяви представників російської влади про переговори з Україною щодо припинення війни є лише намаганням виграти час, «щоб зупинити звільнення України».