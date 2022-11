Держдеп: США та Росія проведуть переговори в рамках ядерної угоди – перші після вторгнення в Україну

Сполучені Штати та Росія погодилися відновити проведення зустрічей у рамках договору про скорочення ядерних озброєнь New START, які були призупинені ще до вторгнення Росії в Україну, заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс 8 листопада.



Прайс сказав, що двостороння консультативна комісія, механізм реалізації договору, проведе засідання «найближчим часом».



У серпні Росія призупинила співпрацю з інспекціями в рамках договору, пояснивши це обмеженнями на поїздки, запровадженими через її повномасштабне вторгнення в Україну.

New Start – остання угода про контроль над озброєннями між двома найбільшими ядерними державами світу. СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року. Сполучені Штати 3 лютого 2021 року продовжили дію New Start.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.