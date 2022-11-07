Говорити з Путіним: хто підштовхує Україну до переговорів із Росією і навіщо?

Переговори з Путіним: кому вони потрібні і що можуть дати?

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван проводить «конфіденційні розмови» з найближчим оточенням Володимира Путіна, повідомляє видання The Wall Street Journal.

Крім того, за інформацією видання, Салліван закликав керівництво України публічно висловити готовність до пошуків миру, хоча президент України Володимир Зеленський заявив після спроби Росії анексувати території окупованого українського півдня, що тепер переговори не є можливими і що українська влада буде вести переговори лише з новим президентом Росії. Публічно про прохання проведення переговорів з Росією не повідомляла ані американська, ані українська сторона.

Кремль відмовився коментувати ці повідомлення американського ЗМІ. 7 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія залишається «відкритою» для переговорів, але вона не може вести переговори з Києвом через його відмову розмовляти з Росією.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у програмі розповість, чи дійсно Вашингтон тисне на Київ, і чи є можливість сісти за стіл переговорів із Путіним.

Втрати Росії: від морпіхів до кадирівців

Російські морські піхотинці з Примор’я, які зараз воюють на Донеччині, скаржаться на великі втрати та непродуману операцію в ході штурму населеного пункту Павлівка. Вони написали листа до свого губернатора з проханням вплинути на військове командування. Російські військовослужбовці кажуть, що за чотири дні втратили майже 300 військових. Губернатор Примор’я каже, що це може бути «вкид з боку українських спецслужб».

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили завдали удару по чеченському підрозділу «Ахмат» у окупованому Лисичанську . За попередніми даними, загинули понад 30 осіб, близько 15 поранені. При цьому точна кількість загиблих кадирівців приховується, додає українське командування. Чеченська влада та Міністерство оборони Росії наразі не коментували цю інформацію.

Яка оперативна інформація на фронті?

Деокупація Херсона: можливості і небезпеки

Влада США і НАТО припускає, що Україна може розпочати переговори з Росією з позиції сили після того, як ЗСУ докупують Херсон. Про це пише італійська газета La Repubblica. Призначена Кремлем окупаційна влада вже покинула Херсон, а в мережі з’явилися відео розграбованої і покинутої будівлі Херсонської обладміністрації.

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