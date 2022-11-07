Суд залишив чинним заочний арешт народному депутату Деркачу – САП

Вищий антикорупційний суд не змінив заочний арешт народному депутату, якого підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура 7 листопада.

За повідомленням, таке рішення ухвалила Апеляційна палата, яка відмовила стороні захисту і залишила чинним заочний арешт.

«7 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволені апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України III—IX скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні», – заявляє прокуратура.

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При цьому, додають у САП, після затримання та доставки підозрюваного до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя може розглянути питання про пом’якшення запобіжного заходу.

Ім’я народного депутата правоохоронці не називають, водночас обставини вказують на позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

У вересні прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили народному депутатові III-IX скликань Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Його також оголосили в розшук.

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За даними слідства, Деркач «упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України».

Андрій Деркач є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​