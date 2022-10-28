Удари по Києву: справу про збір даних для коригування вогню передали до суду

Київська міська прокуратура передала до Солом’янського суду обвинувальний акт щодо жителя окупованого Криму про збір даних для ударів по Києву. Про це відомство повідомило 28 жовтня.

Справу відкрили за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану за змовою осіб. За даними слідства, чоловіка завербували російські спецслужби після початку повномасштабного вторгнення.

Від них він отримав завдання зібрати дані про пересування на території Києва та Київської області українських військ, розташування блокпостів, а також об’єкти критичної, цивільної та військової інфраструктури в місті.

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«Вказані завдання чоловік передавав своїй знайомій – 60-річній мешканці Києва, яка на власний мобільний телефон фотографувала ці об’єкти. Зібрану інформацію, а також координати розташування об’єктів жінка передавала спільнику через мобільні додатки для спілкування. Під час досудового розслідування встановлено, що з березня по червень жінка зібрала та передала співучаснику інформацію про 21 вищевказаний об’єкт. Наразі зловмисниця перебуває під вартою», – йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт щодо жительки столиці передали до суду у вересні. Чоловіка, за повідомленням прокуратури, судитимуть заочно.

Служба безпеки України 12 жовтня повідомила, що встановила особу людини, яка надавала російським військам координати для ударів по Києву.

Інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.