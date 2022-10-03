Одеса: СБУ затримала чоловіка, який фотографував українських військових

Служба безпеки України 3 жовтня звітує про затримання чоловіка, який збирав дані про розміщення Збройних сил в Одесі.

«Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси. Також він відпрацьовував вороже завдання щодо збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їх зовнішності. Крім того, загарбники намагались отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів», – заявляють у СБУ.

За даними відомства, затриманий – місцевий житель, якого російські спецслужби завербували після початку повномасштабного вторгнення.

Його затримали в Одесі і повідомили про підозру за статтею про незаконне поширення інформації щодо переміщення, руху або розташування ЗСУ чи інших українських військових формувань. Ця кваліфікація передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення в разі обвинувального вироку.

Суд взяв затриманого під варту.

Минулого тижня Служба безпеки України затримала в звільненому Вовчанську чоловіка, якого підозрюють у державній зраді, в тому числі за підняття російського прапора в місті під час окупації.