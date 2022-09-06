12 років в’язниці за збір секретних даних про ЗСУ: агент ГРУ отримав вирок суду

Агент військової розвідки РФ отримав 12 років позбавлення волі за збір розвідданих про місця дислокації складів ЗСУ з боєприпасами та режим їх охорони. Про це заявила Служба безпеки України.

За даними СБУ, це – мешканець Умані, якого Головне розвідувальне управління РФ завербувало під час поїздки до Росії у 2018 році.

«Основне завдання, яке він отримав від свого куратора, був збір розвідданих про місця дислокації складів з боєприпасами та режим їх охорони на території регіону. Для комунікації мав використовувати закриті канали електронного зв’язку. У разі передачі актуальної інформації куратор обіцяв агенту грошову «винагороду» у розмірі 2 тисяч доларів США», – зазначають в СБУ.

Служба безпеки затримала чоловіка в липні минулого року.

Тоді силовики задокументували факти збору агентом відомостей, у тому числі з обмеженим доступом, щодо місць розташування артилерійських складів на території регіону, режиму їх охорони, переліку та кількості боєприпасів, що зберігаються на них.