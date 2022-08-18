Житель Сумщини «провів» російську техніку до околиць Києва на початку вторгнення – СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської техніки, який допоміг російським військам дістатися передмістя Києва – про це відомство заявило 18 серпня.

За даними відомства, в перші дні повномасштабної агресії житель Сумської області «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів».

«Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні», – йдеться в заяві СБУ.

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У відомстві додають, що затриманий передавав ФСБ дані про місце розташування військових об’єктів через закриті канали електронного зв’язку.

Йому повідомили про підозру і взяли під варту.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.