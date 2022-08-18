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Житель Сумщини «провів» російську техніку до околиць Києва на початку вторгнення – СБУ

Ілюстраційне фото. Українські військові прибирають знищені ЗСУ російські танки біля Дмитрівки на Київщині, червень 2022 року

Служба безпеки України повідомила про затримання агента російської техніки, який допоміг російським військам дістатися передмістя Києва – про це відомство заявило 18 серпня.

За даними відомства, в перші дні повномасштабної агресії житель Сумської області «провів» до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів».

«Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. А після звільнення Сумської області агент продовжив співпрацювати із ФСБ РФ і виконувати завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні», – йдеться в заяві СБУ.

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У відомстві додають, що затриманий передавав ФСБ дані про місце розташування військових об’єктів через закриті канали електронного зв’язку.

Йому повідомили про підозру і взяли під варту.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

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