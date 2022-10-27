ВАКС заочно заарештував депутата Деркача за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд у четвер заочно заарештував народного депутата України III-IX скликань Андрія Деркача за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«27 жовтня 2022 року слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату України III-IX скликань, якого обґрунтовано підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні. Суддя підтримав позицію прокурора САП та ухвалив задовольнити клопотання детектива НАБУ, погоджене генеральним прокурором, у повному обсязі. За рішенням суду зазначеному депутату, якого оголошено в державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після затримання депутата і доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу або заміну його на м’якший.

У САП не зазначають імені нардепа, який фігурує у справі, але з опису матеріалів справи випливає, що йдеться про Андрія Деркача.

У вересні Деркачу було повідомлено про підозру в державній зраді та незаконне збагачення. Оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили в розшук.

У липні СБУ повідомляла, що правоохоронці затримали керівника охорони депутата Деркача за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів (у нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї).

Перед тим, у червні, Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі ГРУ Росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Андрій Деркач є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​