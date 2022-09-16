Депутата Андрія Деркача оголошено у розшук

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро повідомили народному депутатові III-IX скликань Андрієві Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє пресслужба НАБУ.

Згідно з повідомленням бюро, оскільки нардеп переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно й оголосили в розшук.

«Слідство встановило, що чинний народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України. Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й у публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, що свідчили про «тривалу підривну діяльність народного депутата, його зв’язки з представниками РФ і колаборантами». Розслідування триває.

Андрій Деркач (позафракційний нардеп) ситуацію публічно не коментував.

У липні СБУ повідомляла, що правоохоронці затримали керівника охорони депутата Деркача за підозрою у незаконному зберіганні боєприпасів (у нього вилучили декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї).

Перед тим, у червні, Служба безпеки України заявила про викриття агентурної мережі ГРУ Росії, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. За даними слідства, депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Андрій Деркач є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​