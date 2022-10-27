СБУ відстежує діяльність працівників обʼєктів критичної інфраструктури, щоб виявити агентів РФ – Малюк

СБУ в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів відстежує діяльність співробітників обʼєктів критичної інфраструктури з метою виявлення серед них осіб, які можуть співпрацювати з РФ. Про це в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк.

«Буквально на днях затриманий один зі співробітників однієї ТЕС, який займався нібито ремонтом. Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних обʼєктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази», – зазначив Малюк.

За його словами, контррозвідувальним забезпеченням обʼєктів критичної інфраструктури (зокрема, обʼєктів енергетики) наразі займається Головне управління «І» СБУ.

Останнім часом російські війська посилили обстріли обʼєктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

24 жовтня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові здійснили 85 атак на обʼєкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по обʼєктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».