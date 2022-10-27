Російські війська вночі обстріляли Запоріжжя із РСЗВ «Смерч» – ОВА

Російські військові у ніч на 27 жовтня обстріляли Запоріжжя з РСЗВ «Смерч», повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Вночі ворог атакував околиці обласного центру. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню «Смерч». Постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

За словами Старуха, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури, виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС.

Російські війська останні місяці посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстрілів, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припало на останні два тижні вересня.

12 жовтня голова ОВА повідомив, що понад 70 цивільних жителів Запоріжжя загинули внаслідок російських обстрілів за останні два тижні.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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