ВАКС заарештував колишнього депутата Микитася з альтернативою застави

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього народного депутата України Максима Микитася, підозрюваного у пропозиції хабаря в 22 мільйони євро міському голові Дніпра Борису Філатову, з альтернативою внесення застави в 260 мільйонів гривень.

Як повідомили у ВАКС, строк дії запобіжного заходу – до 16 грудня 2022 року включно.

«У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду; не залишати межі Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого судді, суду; повідомляти детективів НАБУ, прокурорів САП, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та / або роботи; утримуватися від спілкування із зазначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю», – йдеться в повідомленні.

Микитася затримали 18 жовтня. Як повідомили слідчі, його підозрюють у пропозиції хабаря міському голові Дніпра.

За даними правоохоронців, хабар у 22 мільйони євро Микитась пропонував меру Дніпра за будівництво міського метрополітену поза конкурсом.

Сам затриманий звинувачення наразі не коментував.

19 жовтня Борис Філатов повідомив, що особисто розповів антикорупційним органам про спробу підкупу з боку Микитася, а його дії назвав «нечесними і негарними».

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінували махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.