Філатов прокоментував спробу Микитася дати йому хабар 

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував спробу колишнього народного депутата Максима Микитася дати йому хабар та пояснив, чому повідомив про це антикорупційні органи.

«Я не брав і не беру участі у жодних оперативних «комбінаціях» правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такої нахабності, а потім пішов до НАБУ, як це прямо вимагає від посадовців закон «Про запобігання корупції», – зазначив мер Дніпра та додав, що «нечесно і негарно красти у країні, яка захлинається у крові».

18 жовтня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що Максим Микитась Затриманий та очікує на оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.

За даними правоохоронців, хабар у 22 мільйони євро, який він пропонував меру Дніпра за будівництво міського метрополітену поза конкурсом, є «однією із рекордних сум».

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінували махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.