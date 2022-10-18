Посадовці не вжили належних заходів, щоб захистити літак «Мрія» – СБУ

Служба безпеки Україн повідомила 18 жовтня, що розслідує знищення літака АН-225 «Мрія» під час бойових дій на Київщині.

Згідно з позицією слідства, керівництво державного підприємства «Антонов» «не вжило усіх необхідних заходів для його збереження». Правоохоронці провели низку обшуків у рамках відповідної справи.

«Розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків», – йдеться в заяві.

Зараз тривають експертизи для подальших процесуальних рішень. Водночас, як стверджує СБУ, правоохоронці виявили ознаки й інших правопорушень.

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«Колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку. За даними слідства, у березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич», – заявляє відомство.

Відтак чоловіки перетнули кордон як фахівці-авіабудівельники. За цим фактом правоохоронці повідомили колишньому очільнику підприємства про підозру за статтею про незаконне переправлення людей через кордон України.

Тривають комплексні заходи для встановлення обставин дій фігуранта справи та інших можливих винних у знищенні «Мрії».

У квітні проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомив, що державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

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Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

У березні командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов заявив, що керівництво підприємства могло врятувати літак, перевівши його перед вторгненням до аеропорту якоїсь із сусідніх країн, але не зробило цього.

У ДП «Антонов» звинувачення відкинули. «Інформація про непрямі причини знищення літака АН-225 «Мрія», яка розповсюджується, базується винятково на особистих думках й оціночних судженнях командира екіпажу «Мрії» Дмитра Антонова», – заявили там.

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що на відновлення знищеного літака знадобиться понад три мільярди доларів.