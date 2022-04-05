«Укроборонпром» звільнив керівника держпідприємства «Антонов» – «Схеми»

Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова. Про це йдеться у наказі генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєва, який є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

«Бичкова Сергія Андрійовича, генерального директора державного підприємства «Антонов», звільнити 4 квітня 2022 року з роботи відповідно до пункту 8 статті 36 Кодексу законів про працю України (підстави, передбачені контрактом – ред.)», – йдеться у наказі Юрія Гусєва.

Раніше, 29 березня, «Укроборонпром» повідомив, що відсторонив Сергія Бичкова від виконання повноважень гендиректора держпідприємства «Антонов», яке входить до складу концерну.

«Підставою для відсторонення стало службове розслідування щодо, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації. Генеральний директор ДК «Укроборонпром» Юрій Гусєв надіслав відповідні звернення до правоохоронних органів. «Укроборонпром» усіляко сприяє Службі безпеки України у з’ясуванні обставин можливих порушень», – йдеться в повідомленні.

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Про які саме оприлюднені факти йдеться – у повідомленні не уточнено.

У листопаді 2020 року Сергій Бичков став виконувачем обов’язків керівника державного підприємства «Антонов», пізніше – був призначений на посаду гендиректора. До цього він обіймав посаду віцепрезидента, виконавчого директора ДП «Антонов» з вересня 2020 року.

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

У березні командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов заявив, що керівництво підприємства могло врятувати літак, перевівши його перед вторгненням до аеропорту якоїсь із сусідніх країн, але не зробило цього.

У ДП «Антонов» звинувачення відкинули. «Інформація про непрямі причини знищення літака АН-225 «Мрія», яка розповсюджується, базується винятково на особистих думках й оціночних судженнях командира екіпажу «Мрії» Дмитра Антонова», – заявили там.

Державний концерн «Укроборонпром» повідомив, що на відновлення знищеного літака знадобиться понад три мільярди доларів.