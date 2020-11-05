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05 листопада 2020, Київ 16:13
Новини | Події

«Укроборонпром»: в.о. керівника підприємства «Антонов» став Сергій Бичков

Найбільший у світі літак «Ан-225» («Мрія») був вироблений на підприємстві «Антонов»

Сергій Бичков став виконувачем обов’язків керівника державного підприємства «Антонов», повідомив державний концерн «Укроборонпром».

Він займав посаду віцепрезидента, виконавчого директора ДП «Антонов» з вересня 2020 року.

Має науковий ступінь доктора технічних наук, професор. Відзначений низкою державних нагород та почесних звань, зокрема, орденом «За заслуги» І ступеню, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також є кавалером Національного ордену Франції «За заслуги». З 1969 року працює на підприємстві інженер-технологом.

В «Укроборонпромі» висловили сподівання, що колишній президент ДП «Антонов» Олександр Лось, який був звільнений за власним бажанням, залишиться працювати заступником генерального директора з проєктування. Лось очолював підприємство з липня 2020 року.

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