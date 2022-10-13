СБУ заявляє про ліквідацію «агентурної мережі ФСБ» із ув’язнених з окупованої Луганщини

Служба безпеки України заявляє про ліквідацію «агентурної мережі ФСБ», яка складалася із ув'язнених з угруповання «ЛНР».

«Усім їм залишався мінімальний строк за ґратами, тож ФСБ завербувала «зеків» і «підказала» їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України», – зазначають в СБУ.

За даними спецслужби, куратором цієї «агентурної мережі ФСБ» був «начальник оперативної частини виправної колонії №38» так званої «ЛНР», який координував свої дії з кадровими співробітниками ФСБ.

13 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на окуповану Луганщину армія РФ звозить мобілізованих з в’язниць.

Перевірити ці дані незалежно наразі немає можливості.