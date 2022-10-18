«Хотів підкупити мера Дніпра на одну з рекордних сум»: НАБУ і САП затримали екснардепа

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляють про затримання колишнього народного депутата, який, за даними правоохоронців, намагався підкупити мера Дніпра Бориса Філатова на «одну із рекордних сум» – 22 мільйони євро.

«Ці кошти призначалися за укладення з підконтрольними нардепу компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку», – йдеться у провідомленні НАБУ.

Правоохоронці не називають прізвища й імені затриманого, однак деталі справи вказують на те, що йдеться про колишнього народного депутата і колишнього топменеджера компанії «Укрбуд» Максима Микитася.

Як зазначають у НАБУ і САП наразі він затриманий, і вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Максим Микитась – колишній народний депутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасеві інкримінували махінації із житлом Національної гвардії більш ніж на 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня 2020 року НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків більш ніж у 81 мільйон.