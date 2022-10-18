«Сприйняв наказ за знущання»: ДБР завершило розслідувати розстріл нацгвардійців на «Південмаші»

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати справу про розстріл на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, повідомляє відомство 18 жовтня. Обвинувальний акт передали до суду.

За даними правоохоронців, стрілець після призову на строкову службу був свідком конфліктів між товаришами по службі. Він доповідав про них керівництву, через що в інших військовослужбовців сформувалося «негативне ставлення».

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«За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав – усіх своїх кривдників», – йдеться в повідомленні.

Відтак нацгвардійця обвинувачують у порушенні статутних правил відносин між військовими, а також вбивстві, замаху на вбивство, дезертирстві, викраденні зброї та незаконному поводженні з нею. Ці статті передбачають довічне позбавлення волі.

«Разом з тим, одразу після трагедії ДБР зареєструвало кримінальне провадження й по факту службової недбалості та бездіяльності посадових осіб Національної гвардії України. Наразі у цьому кримінальному провадженні тривають експертизи, після їх завершення ДБР надасть правову оцінку усім, хто допустив трагедію, аби подібні випадки не повторилися в майбутньому», – зазначають у Бюро.

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Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Згодом МВС повідомило про затримання підозрваного – солдата строкової служби Нацгвардії Артема Рябчука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).