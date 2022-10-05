ДБР: народному депутату Кузьміну повідомили про підозру в державній зраді

Державне бюро розслідувань заявило про повідомлення підозри в державній зраді народному депутату України з «ОПЗЖ» Ренату Кузьміну.

У ДБР кажуть, що в межах досудового розслідування встановили, що депутат напередодні і після початку повномасштабного вторгнення РФ «розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні».

«Зокрема, починаючи з березня 2021 року і навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах і на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Її метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності та безпеці держави», – йдеться в повідомленні.

Стаття про державну зраду передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

У ДБР заявили, що наразі встановлюють місце перебування Рената Кузьміна, «зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування». Досудове розслідування триває.

Ренат Кузьмін цю інформацію поки не коментував.

15 вересня Служба безпеки України повідомила, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.

Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

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