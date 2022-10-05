Ткаченко пояснив, чому в марафоні опинилися члени забороненої ОПЗЖ і ведучі з проросійських каналів

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода пояснив, чому в телемарафоні «Єдині новини» опинилися члени забороненої ОПЗЖ.

«Мені важко реагувати на речі, які з’являються у живій тканині телемарафону. Якщо ви як професіонал знаєте, як робляться новини «брейкінг ньюз», то можете собі уявити, що вони не плануються заздалегідь. І хтось, хто з’являється в ефірі, може виникнути за тих чи інших обставин. Інша справа, чи робить редакція потім висновки з того, що з’являється. Очевидно, що зробили», – вважає міністр.

Щодо присутності в телемарафоні ведучих, які до повномасштабної війни працювали на проросійських телеканалах (зокрема, з орбіти Віктора Медведчука), то, на думку Ткаченка, критика на їхню адресу є перебільшено.

«Багато закидів, які звучали з приводу тих чи інших ведучих, вони неактуальні щонайменше два-три роки. Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань», – сказав міністр.

20 березня РНБО ухвалила рішення, згідно з яким, в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали мають транслювати цілодобовий телемарафон.

24 квітня «Детектор Медіа» вказав на те, що у марафоні «Єдині новини» та FreeДом працює ціла низка ведучих, які, як наголосили у виданні, «очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом».

29 вересня Незалежна медійна рада закликала Міністерство культури та інформаційної політики «припинити популяризувати членів колишньої «ОПЗЖ» у марафоні «Єдині новини».