Суд остаточно заборонив діяльність «ОПЗЖ» в Україні – СБУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність, повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.

Рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

У Службі безпеки України нагадують, що рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

«Вони (ці рішення - ред.) ґрунтувалися на доказах її деструктивної діяльності, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці. Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики росії, як на рівні керівництва, так і рядових її членів. «ОПЗЖ» фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави», – пояснюють у відомстві.

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У СБУ додають, що триває притягнення до відповідальності членів «ОПЗЖ», зокрема, від початку військової агресії:

розслідуються 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері нацбезпеки;

30 громадянам України, у тому числі депутатам місцевих рад різних рівнів, уже оголосили про підозру.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі. Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

Згодом стало відомо, що партія «ОПЗЖ» подала апеляційну скаргу на рішення про заборону її діяльності.