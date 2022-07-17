ОПЗЖ оскаржила рішення про заборону партії – Совгиря

Партія «Опозиційна платформа - За життя» («ОПЗЖ») подала апеляційну скаргу на рішення про заборону партії. Про це повідомила постійна представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

«Відповідно до статті 289-3 КАСУ апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження», – написала Совгиря у телеграмі.

Вона наголосила, що рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Також в ефірі національного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що кілька партій, чию діяльність заборонив суд, подали апеляційні скарги. Серед них - ОПЗЖ.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі.