У ДБР дозволили керівникам Нацгвардії відвідати в СІЗО підозрюваного у стрілянині на «Південмаші»

Слідчий Державного бюро розслідування, який розслідує справу про стрілянину й загибель нацгвардійців на території заводу «Південмаш» у Дніпрі, дозволив керівникам Нацгвардії відвідати в слідчому ізоляторі підозрюваного строковика Артема Рябчука. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила адвокатка Артема Рябчука Таміла Ульянова.

За її словами, захист розцінює цей дозвіл як «спробу тиску на підзахисного» і вважає його незаконним.

«У рамках слідчих дій слідчий дозволяє побачення або з рідними підзахисного, або – для проведення якихось слідчих дій. Це те, що в компетенції слідчого. Які слідчі діє могли проводитися з керівниками Нацгвардії? У дозволі навіть не вказана мета цього побачення. Це пряме втручання в хід слідства й тиск на нашого підзахисного», – сказала Радіо Свобода Таміла Ульянова.

За її даними, адвокати подали заяву щодо порушення до Держбюро розслідувань.

Речник ДБР у Полтаві Олександр Білка сказав Радіо Свобода, що дозвіл – законний. Посадовці Нацгвардії, яким дозволили побачення, – проводять службове розслідування.

«На ім’я слідчого надійшов лист щодо дозволу на побачення у державній установі «ДУВП № 4» представників відомчої комісії МВС України з підозрюваним військовослужбовцем Рябчуком А.Ю. у зв’язку з проведенням відповідного службового розслідування за фактом вбивства військовослужбовців Національної гвардії України», – зазначив він.

За законодавством, побачення з особами, взятим під варту, надає адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, тому слідчий дозволив побачення, повідомив речник. Підозрюваний відмовився від зустрічі, поінформував Олександр Білка.

Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Згодом МВС повідомило про затримання підозрваного – солдата строкової служби Нацгвардії Артема Рябчука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.