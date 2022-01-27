У Дніпрі нацгвардієць відкрив вогонь по військових – 5 загиблих і 5 поранених

На території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» сьогодні удосвіта військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова, розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Про це повідомила пресслужба МВС.

«На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення. У місті введено поліцейську операцію «Сирена». По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці кажуть, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження, він родом з Одеської області.