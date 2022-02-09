Рябчук не звертався до командування щодо позастатутних відносин – командувач Нацгвардії

Підозрюваний у вбивстві товаришів по службі військовослужбовець Артемій Рябчук не звертався до свого командування щодо позастатутних відносив. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності заявив командувач Національної гвардії Юрій Лебідь.

Таким чином він відповів на питання народних депутатів.

«Він (Рябчук – ред.) не звертався до командування батальйону, роти чи командування частини з якимись вимогами або з тим, що його якось принижують, на нього тиснуть. Він не звертався на гарячу лінію – є така гаряча лінія в Національній гвардії, і там досить багато звернень в тому числі й від військовослужбовців строкової служби. І на ці звернення реагують», – заявив він.

Командувач Нацгвардії уточнив, що, за його даними, таких звернень від Рябчука не було ані щодо нього самого, ані щодо інших військових.

Читайте також: Стрілянина в Дніпрі: комісія виявила факти нестатутних відносин, мотиви стрільця ще невідомі – Єнін

Говорячи про заходи після стрілянини в Дніпрі, Лебідь доповів, що всіх командирів військових частин поінформували про те, що сталося.

«Були відпрацьовані розпорядження по напрямках військової діяльності, направлені до військових частин. Перше: скоригували роботу психологів раз, зобов’язали проводити опитування особового складу з метою виявлення його морально-психологічного стану. Далі: збільшили кількість перевірок при несенні військової служби, в тому числі зі зброєю», – сказав командувач.

Раніше 9 лютого перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що службове розслідування обставин стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі виявило ознаки позастатутних відносин. Водночас він заявив, що мотиви стрілка Артемія Рябчука наразі достеменно невідомі.

Читайте також: Підозрюваний у стрілянині на «Південмаші» перестав приймати передачі від незнайомців – правозахисниця

Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень. Згодом МВС повідомило про затримання підозрваного – солдата строкової служби Нацгвардії Артемія Рябчука.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.