Підозрюваний у стрілянині на «Південмаші» перестав приймати передачі від незнайомців – правозахисниця

Підозрюваний у стрілянині на території заводу «Південмаш» у Дніпрі Артемій Рябчук, який перебуває в слідчому ізоляторі, перестав приймати їжу та речі від незнайомих людей. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила правозахисниця Лада Соколова, яка перебуває у групі підтримки Рябчука.

За її словами, таке рішення мотивоване міркуваннями його особистої безпеки, зокрема, аби виключити ймовірність отруєння.

«Ми розглядаємо варіант – як будуть передаватися посилки, їжа, одяг. Спершу ми планували, що це буде через адвокатів, але буде довірена особа або група людей, яка буде збирати й передавати. Ми побоювалися за його життя, тому всі передачі мають аналізуватися. У нас є презумпція невинуватості, у даному випадку людина судом не засуджена, називати її «вбивцею» не можна. Людина має право на життя», – сказала Лада Соколова.

Вона також підтвердила інформацію омбудсменки Людмили Денісової про те, що скарг на умови утримання в слідчому ізоляторі в підозрюваного Артемія Рябчука немає.

8 лютого уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова здійснила моніторинговий візит до Дніпровської УВП (№ 4) та перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука в СІЗО при установі виконання покарань. Вона повідомила, що «умови перебування нацгвардійця на належному рівні» та «скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала».

Вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро людей загинули, ще п’ятеро зазнали поранень.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

28 січня суд обрав Артемію Рябчуку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до 27 березня. Виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину. 4 лютого стало відомо, що Рябчук відмовився від попередніх свідчень, заявивши про те, що давав їх в умовах «застосування засобів психологічного тиску та в стані сильного душевного хвилювання».