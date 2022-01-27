Стрілянина в Дніпрі: підозрюваного затримали

Поліція затримала нацгвардійця, підозрюваного у вбивстві кількох військовослужбовців у Дніпрі Артемія Рябчука.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вранці 27 січня.

Міністр висловив співчуття близьким загиблих і повідомив, що ще п’ятеро людей зараз отримують медичну допомогу. Він повідомив, що Рябчука затримали поліцейські у Дніпропетровській області.

«За моїм наказом буде створена комісія по виченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег», – додав Монастирський.

За його словами, зокрема будуть перевіряти, яким був психічний стан Рябчука в момент, коли він отримав допуск до зброї. Міністр припустив, що за підсумками вивчення обставин трагедії можуть бути зроблені «кадрові висновки».

«Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати», – підсумував голова МВС.

Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило провадження за статтею про умисне вбивство.

«Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особами», – заявили у відомстві.

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На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка наразі невідомі.