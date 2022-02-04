Дніпро: підозрюваний у стрілянині нацгвардієць Рябчук відмовився від попередніх свідчень

Нацгвардієць Артемій Рябчук, підозрюваний у стрілянині на території заводу «Південмаш» у Дніпрі, відмовився від попередніх свідчень, заявивши про те, що давав їх в умовах «застосування засобів психологічного тиску та в стані сильного душевного хвилювання». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили адвокати підозрюваного Денис Гордєєв та Таміла Ульянова.

За їхніми словами, заява, опублікована на Фейсбук-сторінці правозахисниці Лади Соколової, є справжньою, їхній підзахисний власноруч написав її 3 лютого з узгодженням зі стороною захисту.

Водночас обоє адвокатів поки відмовилися коментувати слова свого підзахисного про «психологічний тиск».

«Наразі я не можу коментувати текст цієї заяви, бо триває слідство», – сказала Радіо Свобода Таміла Ульянова. Вона також додала, що ані вони з колегою Денисом Гордєєвим, ані їхній підзахисний не подавали до ДБР заяв щодо визнання Артемія Рябчука потерпілим.

Читайте також: Адвокат вимагає визнати потерпілим нацгвардійця, підозрюваного у стрілянині на території «Південмашу»

Адвокат Денис Гордєєв також повідомив, що 12 лютого в Києві вони дадуть пресконференцію щодо справи Рябчука.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань відкинули звинувачення у психологічному тиску на Артемія Рябчука, зазначивши, що всі слідчі дії із ним відбувалися за участю його адвоката.

«Підозрюваний звернувся до нас із заявою про відмову від попередніх свідчень, але зауважу, що це ніяк не впливає на хід досудового розслідування: слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Щодо начебто психологічного тиску – це не відповідає дійсності», – сказав Радіо Свобода речник ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Раніше, 3 лютого, адвокат Ігор Степанов, наданий Рябчукові державою на безоплатній основі, повідомив Радіо Свобода, що більше не є захисником Артемія Рябчука.

Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.