Адвокат вимагає визнати потерпілим нацгвардійця, підозрюваного у стрілянині на території «Південмашу»

Адвокат Ігор Степанов вимагає визнати потерпілим нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у вбивстві п’ятьох людей на території заводу «Південмаш» у Дніпрі. Захисник також вимагає відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам Степанов.

За його словами, він подав заяви до ДБР та військової прокуратури, де вимагає відкрити кримінальне провадження за чотирма статтями – 406-ю (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості), 418-ю (порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання), 425-ю (недбале ставлення до військової служби) і 426-ю (бездіяльність військової влади) Кримінального кодексу України.

«Я подав заяву про відкриття кримінального провадження за цими чотирма статтями. Чи визнаний Артемій на сьогодні потерпілим – мені не відомо», – сказав Радіо Свобода Ігор Степанов.

Водночас він повідомив, що наразі вже не є адвокатом Артемія Рябчука – у того буде інший захисник.

Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.