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Новини | Суспільство

У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за загиблими, яких розстріляв строковик Нацгвардії

Перед будівлею міськради приспустили стяги, на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили чорні стрічки (фото ілюстраційне)

У Дніпрі оголосили два дні жалоби через загибель чотирьох військових та однієї цивільної, яких розстріляв строкових Нацгвардії. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Днями жалоби оголосили 28 та 29 січня.

Перед будівлею міськради приспустили стяги, на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили чорні стрічки. Похорони загиблих заплановані на завтра, 29 січня.

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На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний Артемій Рябчук, під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. П’ятеро осіб загинули, ще п’ятеро зазнали поранення.

Згодом Рябчука затримали, йому повідомили про підозру за трьома статтями.

27 січня командувач Національної гвардії Микола Балан оголосив, що подав у відставку з посади командувача Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі.

Стрілянина у Дніпрі: у ДБР повідомили деталі (відео)
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Стрілянина у Дніпрі: у ДБР повідомили деталі (відео)

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