Нацгвардія повідомила імена загиблих внаслідок стрілянини в Дніпрі

Національна гвардія оприлюднила імена вбитих стріляниною, яку відкрив нацгвардієць у Дніпрі 27 січня.

Загинули:

старший лейтенант Нацгвардії Буганов Олександр Олександрович

молодший сержант Нацгвардії Драган Олександр Олександрович

старший солдат Нацгвардії Левківський Артем Володимирович

солдат Нацгвардії Чернік Леонід Леонідович

контролерка контрольно-пропускного пункту, співробітниця відомчої воєнізованої охорони Лебединець Віра Сергіївна

Командування та особовий склад висловили співчуття родичам та близьким загиблих.

Раніше МВС повідомило про затримання нацгвардійця Артемія Рябчука через стрілянину, яка призвела до загибелі кількох військовослужбовців у Дніпрі.

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На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка наразі невідомі.