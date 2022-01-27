Стало відомо про стан військових, поранених у Дніпрі солдатом-строковиком

Одна з поранених військовослужбовцем у Дніпрі людей – жінка-військова – перебуває у вкрай тяжкому стані. Про це повідомив генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його даними, 22-річна жінка, старший солдат, отримала три кулі – в живіт, плече і коліно. Велика внутрішня кровотеча, одна з куль зачепила кишківник і перебила хребець. Стан вкрай тяжкий, навіть критичний, сказав Риженко.

Жінка нічого не пам’ятає про те, що сталося. Її вже прооперували, вона перебуває на апараті штучного дихання.

«Робимо все можливе, щоб вона тільки вижила», – сказав лікар.

Загалом у лікарні перебувають четверо з п’яти поранених військовослужбовців: одна жінка й три чоловіки. Всіх їх прооперували, сказав Сергій Риженко.

Один з військових-чоловіків – у вкрай тяжкому стані, у нього поранення в живіт та стегно, втрата понад 1 літра крові. Ще один – у тяжкому стані, третій – у стані середньої тяжкості.

Ще один військовослужбовець перебуває 16-ій міській лікарні, він також у тяжкому стані. У нього поранення грудної клітки, стегон і плеча.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранень. У місті ввели поліцейську операцію. Згодом в селищі під Дніпром був затриманий підозрюваний, 21-річний Артемій Рябчук, родом з Одещини. За повідомленнями, він сам зв’язався з правоохоронцями – автомат був при ньому. Мотиви стрілка наразі невідомі.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115, частина 2 – умисне вбивство. Максимальне покарання за цією кваліфікацією – довічне ув’язнення. Також Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії.