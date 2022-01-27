Стрілянина в Дніпрі: ДБР розслідує службову недбалість керівництва Нацгвардії

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії через вбивство військовослужбовців та цивільної нацгвардійцем у Дніпрі.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Бюро планує розслідувати, чому трагедія стала можливою.

На думку Сухачова, «службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби», а також до забезпечення несення служби на важливих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин Нацгвардії.

Попередньо справу кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану». Санкція передбачає від п’яти до семи років ув’язнення.

Національна гвардія наразі не коментувала заяву про розслідування ДБР.

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На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка Артемія Рябчука наразі невідомі. Згодом його затримали.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляючи про затримання Рябчука, анонсував перевірку, зокрема, того, яким був психічний стан Рябчука в момент, коли він отримав допуск до зброї.