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Стрілянина в Дніпрі: ДБР розслідує службову недбалість керівництва Нацгвардії

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Бюро планує розслідувати, чому трагедія стала можливою

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії через вбивство військовослужбовців та цивільної нацгвардійцем у Дніпрі.

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, Бюро планує розслідувати, чому трагедія стала можливою.

На думку Сухачова, «службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби», а також до забезпечення несення служби на важливих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин Нацгвардії.

Попередньо справу кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану». Санкція передбачає від п’яти до семи років ув’язнення.

Національна гвардія наразі не коментувала заяву про розслідування ДБР.

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На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка Артемія Рябчука наразі невідомі. Згодом його затримали.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляючи про затримання Рябчука, анонсував перевірку, зокрема, того, яким був психічний стан Рябчука в момент, коли він отримав допуск до зброї.

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