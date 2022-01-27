Затримання стрілка на Дніпропетровщині: у ДБР повідомили деталі

Військовий нацгвардії Артемій Рябчук сам зв’язався з правоохоронцями, повідомив кореспондентці Радіо Свобода заступник директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимир Шило.

За попередніми даними, Рябчука затримали в селищі під Дніпром. Він сам зв’язався з поліцією: попросив зателефонувати в поліцію випадкову жінку. Автомат був при ньому.

Військовий – 2001 року народження, родом з Одеської області. Був призваний на строкову службу в жовтні 2021 року.

Мотиви Рябчука поки що невідомі, сказав посадовець. Військовослужбовець відкрив вогонь близько 3-ї години ночі, це сталося в приміщенні, де розташована кімната для зброї.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115, частина 2 – умисне вбивство. Максимальне покарання за цією кваліфікацією – довічне ув’язнення.

Поранених – п’ятеро, вони перебувають у лікарні. Загиблих також п’ятеро, серед них одна жінка-цивільна.

Раніше МВС повідомило про затримання нацгвардійця Артемія Рябчука через стрілянину, яка призвела до загибелі кількох військовослужбовців у Дніпрі.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка наразі невідомі.