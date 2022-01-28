Пораненій у Дніпрі солдатом-строковиком жінці перелили 4 літри крові – медики

22-річна жінка-солдат, поранена нацгвардійцем у Дніпрі, залишається у тяжкому стані, але вже отямилась, їй перелили чотири літри крові, повідомив генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Вона отримала три кулі, найтяжче поранення – у живіт. За словами лікаря, 28 січня жінку прооперують.

«Ми всі віримо, що вона обов’язкового виживе», – сказав він.

Ще троє поранених 27 січня в стабільному стан: один – тяжкий, двоє – у стані середньої тяжкості.

Всі четверо поранених, які лікуються в лікарні імені Мечникова, втратили багато крові, розповів Сергій Риженко. Цього дня в закладі триває збір крові для їхнього лікування, на неї записали понад 100 донорів.

Ще один поранений військовий перебуває у міській лікарні №16, він у середньому стані тяжкості.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранень. У місті ввели поліцейську операцію. Згодом в селищі під Дніпром був затриманий підозрюваний Артемій Рябчук, родом з Одещини. За повідомленнями, він сам зв’язався з правоохоронцями – автомат був при ньому. Хлопцеві інкримінують, окрім умисного вбивства, також у дезертирстві та викраденні зброї військовослужбовцем.