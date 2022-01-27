Нацгвардійцю, який розстріляв військових у Дніпрі, повідомили про підозру за трьома статтями – ДБР

Службовцю Національної гвардії, 20-річному Артемію Рябчуку, який відкрив вогонь по військовослужбовцях у Дніпрі, повідомили про підозру за кількома статтями. Про це повідомила на брифінгу 27 січня радниця Державного бюро розслідувань з комунікацій Тетяна Сапьян.

За її словами, Рябчука підозрюють, окрім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

«Кілька хвилин тому стало відомо, що слідчі повідомили Артемію Рябчуку за підозрами за цими статтями», – повідомила вона.

Вже під час брифінгу Сапьян додала, що слідство вимагатиме для підозрюваного тримання під вартою без альтернативи застави.

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Слідчі, за словами Сапьян, допитали свідків, у тому числі – одного з поранених з дозволу лікарів, який перебуває в лікарні Мечникова. Також будуть здійснені слідчі дії, щоб встановити, чи перебував Рябчук у стані сп’яніння, та проведена експертиза щодо його психічного стану.

«Слідство розглядає декілька версій трагедії, серед яких неуставні відносини, які могли стати причиною цього злочину. Інформація щодо бійку, яка трапилася кілька місяців тому, та цькування затриманого іншими військовослужбовцями, вже перевіряється слідчими ДБР», – сказала вона.

Представниця ДБР нагадала також, що Бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

«Також предметом дослідження будуть і оприлюднені в соціальних мережах відеоматеріали, на яких зафіксовано, які військовослужбовець розстрілював своїх колег… Слідчі будуть з’ясовувати, хто міг несанкціоновано розповсюдити ці матеріали. За цим фактом буде дано принципову юридичну оцінку. У Дніпрі зараз працює 18 слідчих ДБР з Полтави й Києва, крім того, слідчі центрального апарату працюють над справою щодо керівництва Нацгвардії», – додала вона.

Речниця Національної поліції Мар’яна Рева повідомила, що Рябчука затримали після того, як на лінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, який впізнав нацгвардійця на вулиці міста Підгородне в Дніпропетровській області за поширеними раніше орієнтуваннями. При цьому раніше в ДБР повідомляли, що Рябчук сам попросив перехожу зателефонувати в поліцію.

«(Рябчук – ред.) підійшов до однієї жінки і попросив, щоб вона зателефонувала в поліцію, що його розшукують, і повідомила, що він перебуває там. В цей момент повз проходив чоловік, впізнав розшукуваного, і зателефонував на 102. Екіпаж патрульної поліції виїхав саме на повідомлення цього чоловіка. Наступним вже надійшло повідомлення від жінки», – пояснила Рева.

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Раніше МВС повідомило про затримання нацгвардійця Артемія Рябчука через стрілянину, яка призвела до загибелі кількох військовослужбовців у Дніпрі.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.