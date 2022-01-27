Стрілянина в Дніпрі: майже 50 поліцейських та нацгвардійців здали кров для поранених

У Дніпрі масово здають кров для лікування поранених військових, яких обстріляв нацгвардієць, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

З 12-ї години дня в Дніпропетровській обласній станції переливання крові здали кров майже пів сотні поліцейських і солдатів Нацгвардії. Про це повідомила завідувачка відділу заготівлі крові станції Наталія Гуристримба.

«Усіх, хто сьогодні бажав здати кров, ми прийняли. Кров буде обстежена й передана в лікувальні заклади для лікування постраждалих», – сказала вона.

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Начальник превентивної діяльності обласного управління Національної поліції Сергій Мороз сказав, що правоохоронці Дніпра не можуть стояти осторонь, тому що постраждали їхні побратими. Як заявили в Нацгвардії, здати кров прийшли в тому числі співробітники, які перебувають у відпустках.

28 січня також очікують на донорів. Планують, що кров в обласній станції переливання крові та в обласній лікарні імені Мечникова здадуть ще понад 50 донорів.

Зараз у двох лікарнях Дніпра – обласній імені Мечникова та 16-ій міській – п’ятеро постраждалих від стрілянини. У двох із них – великі крововтрати: жінка-старший солдат втратила близько 3 літрів крові, ще один військовий, чоловік, – близько 1 літра.

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Раніше МВС повідомило про затримання нацгвардійця Артемія Рябчука через стрілянину, яка призвела до загибелі кількох військовослужбовців у Дніпрі.

На світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу «Южмаш» у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Мотиви стрілка наразі невідомі.