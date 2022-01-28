Зеленський підписав укази про звільнення командувача Нацгвардії та призначення нового

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії України, а також іншим указом призначив виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Відповідні укази розміщені на сайті Офісу президента.

27 січня Микола Балан оголосив, що подав у відставку з посади командувача Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Балана і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.