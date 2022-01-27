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Голова МВС пропонує Зеленському призначити Лебедя в.о. командувача Нацгвардії

Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

«Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано президенту України для ухвалення рішення. Одночасно мною внесено подання президентові України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя», – написав Монастирський у фейсбуці.

За його словами, всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

«Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі», – додав Монастирський.

Раніше сьогодні Микола Балан оголосив, що подав у відставку з посади командувача Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі.

Він також повідомив, що командування полку Нацгвардії у Дніпрі, військовослужбовець якого підозрюється в стрілянині на території заводу Південмаш, відсторонене від виконання службових обов’язків – це командир, начальник штабу й заступник командира полку по роботі з особовим складом.

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Вранці МВС України повідомило, що на світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

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