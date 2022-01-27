Голова МВС пропонує Зеленському призначити Лебедя в.о. командувача Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що підтримає рапорт Миколи Балана про відставку з посади командувача Національної гвардії і запропонує на посаду в.о. командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

«Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано президенту України для ухвалення рішення. Одночасно мною внесено подання президентові України про призначення виконувачем обов’язків командувача НГУ заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя», – написав Монастирський у фейсбуці.

За його словами, всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

«Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі», – додав Монастирський.

Раніше сьогодні Микола Балан оголосив, що подав у відставку з посади командувача Нацгвардії після стрілянини в Дніпрі.

Він також повідомив, що командування полку Нацгвардії у Дніпрі, військовослужбовець якого підозрюється в стрілянині на території заводу Південмаш, відсторонене від виконання службових обов’язків – це командир, начальник штабу й заступник командира полку по роботі з особовим складом.

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Вранці МВС України повідомило, що на світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.

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