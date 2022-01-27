Командувач Нацгвардії подав у відставку через стрілянину в Дніпрі

Командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про звільнення з посади і подав відповідне клопотання на ім’я президента через стрілянину в Дніпрі. Про це він заявив на брифінгу 26 січня.

«Враховуючи те, що за будь-які дії – як хороші, так і нехороші – несе відповідальність командир, сьогодні я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ і клопотання перед президентом України про відставку», – сказав Балан.

Він також повідомив, що командування полку Нацгвардії у Дніпрі, військовослужбовець якого підозрюється в стрілянині на території заводу Південмаш, відсторонене від виконання службових обов’язків – це командир, начальник штабу й заступник командира полку по роботі з особовим складом.

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Балан також підтвердив інформацію про те, що три тижні тому між двома військовослужбовцями частини був конфлікт, у який втрутився підозрюваний, а потім – доповів про це командиру. Інших інцидентів у підрозділі не було, зазначив він.

2018 року в цій частині вже був випадок суїциду, додав командувач Нацгвардії.

«Ми встановимо істинну причину. Але явних таких фактів не виявлено», – сказав він, відповідаючи на запитання про ймовірність «дідівщини» у полку.

Документи бійця свідчили, що він здоровий, те саме засвідчила й психолог полку, сказав Микола Балан.

Він розповів, що у варті, яка працювала на Південмаші, було 23 військовослужбовців Нацгвардії. П’ятеро з них перебували на постах. У кімнаті відпочинку було восьмеро людей, вони забарикадувалися і туди нацгвардієць зі зброєю не зміг потрапити.

Сім’ї військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, отримають компенсації – по 1,8 млн грн кожній родині. Загиблих також поховають коштом держави.

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Вранці МВС України повідомило, що на світанку 27 січня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.