ДБР проводить обшук у військовій частині, де проходив службу Артемій Рябчук

Державне бюро розслідувань повідомляє, що проводить обшук у військовій частині, де проходив службу Артемій Рябчук, який, за даними МВС, розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії на «Південмаші» в Дніпрі.

«З метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину, слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Рябчук», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження й організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного і повного розслідування даного кримінального провадження.

Читайте також: Стало відомо про стан військових, поранених у Дніпрі солдатом-строковиком

Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.