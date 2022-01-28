Підозрюваному в стрілянині у Дніпрі нацгвардійцю обрали запобіжний захід

Підозрюваному в стрілянині на території заводу Південмаш у Дніпрі, солдату строкової служби Національної гвардії України Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою в слідчому ізоляторі №4 без права внесення застави. Відповідне рішення 28 січня пізно ввечері ухвалив Кіровський районний суд Дніпра.

Термін дії запобіжного заходу – до 27 березня.

Прокуратура вимагала запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави в умовах гауптвахти, однак і сам Рябчук, і його захисник просили утримувати його в умовах СІЗО.

Суддя, зачитуючи рішення, зазначив, зокрема, що є ризик втечі підозрюваного й знищення ним на волі частини доказів у справі, тому підозрюваному не можуть обрати запобіжний захід, м’якший за утримання під вартою. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Раніше сьогодні, виступаючи в суді, Рябчук заявив, що визнає свою провину. Він сказав про це на засіданні Кіровського райсуду Дніпра, де йому обирають запобіжний захід.

«Мені щиро жаль тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину. Мені важко згадувати той час, 26, 27 число, ніч. Після затримання ми з прокурором і слідчим провели допит, на якому я до пізньої ночі все висловив, все розповів, як було після того, як добровільно здався. Моє єдине бажання – не відправляйте мене на гаупвахту, а до слідчого ізолятора», – сказав Артемій Рябчук.

28 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить обшук у військовій частині, де проходив службу Артемій Рябчук, «з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину».

За даними ДБР, працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження й організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного і повного розслідування даного кримінального провадження.

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Вранці 27 січня МВС України повідомило, що на світанку того дня на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі військовослужбовець Національної гвардії України під час видачі зброї розстріляв караул військовослужбовців НГУ пострілами з автомата Калашникова, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро зазнали поранення.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваний у стрілянині – солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження. Згодом МВС повідомило про затримання нацгвардійця.

У Державному бюро розслідувань заявили, що Рябчуку повідомили про підозру за кількома статтями: крім умисного вбивства (стаття 115), також у дезертирстві (стаття 408) та викраденні зброї військовослужбовцем (стаття 410).

У ДБР також відкрили кримінальне провадження щодо ймовірної службової недбалості керівництва Національної гвардії. Слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, і це стосуватиметься не лише частини, де сталася трагедія, але й інших частин Нацгвардії.